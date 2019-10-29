29.10.2019 | 17:00

Иногда взрослым впадать в детство велят профессиональные обязанности, особенно если они артисты Пензенского театра юного зрителя. Ему исполнилось 30 лет. В день рождения в учреждение культуры было не так просто попасть: гостям предлагали угадать персонажей, стоящих на входе.

«У нас очень большой разброс зрителей, есть спектакль 0+ для маленьких совсем детей, то есть постепенное приучение к театру. Дети мало читают, сидят в интернете, мышление у людей клиповое», - отметила заведующая художественно-постановочной частью Пензенского ТЮЗа Вера Астахова.

В общем, во имя спасения юных душ актеры пригласили детей в мир театра, в котором устроили целую развлекательную программу.

Мадам Тру-ля-ля рассказывала юным пензенцам, что театр не может существовать без музыки. Этот пункт квеста назывался «Угадай мелодию».

Сказочные герои не унимались, не давали прохода юным зрителям, занимая их досуг веселыми конкурсами.

Выполнив все сказочные задания, детвора наконец-то попала на юбилейный спектакль ТЮЗа про Винни-Пуха.