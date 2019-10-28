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Общество | В Пензенской области «Билайн» продолжает масштабное развитие 4G-сети

28.10.2019|14:28
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С начала года «Билайн» на 71% увеличил число базовых станций, обеспечивающих скоростным мобильным интернетом жителей Пензенской области. Абоненты оператора уже сегодня могут отметить, как выросли скорости передачи данных в сети, ежедневно пользуясь мобильными сервисами, необходимыми для работы, учебы или интересного досуга.

В рамках масштабной стройки сети четвертого поколения на территории Пензенской области оператор с начала года построил более 200 новых базовых станций, обеспечивающих жителей доступом к высокоскоростному мобильному интернету. Таким образом, сейчас на более 75% вышек связи в регионе активизирован функционал 4G.

Ввод новых сооружений позволил увеличить емкость сети для проживающих и работающих в Пензе. Всего улучшения затронули более 50 дорожных магистралей во всех районах города, среди которых улицы Антонова, Мира, Суворова, 8 Марта, Московская, Окружная, проспект Строителей.

Скорости 4G-интернета увеличились на территории железнодорожного вокзала города и в самом крупном торгово-развлекательном центре «Ритэйл». Дополнительные базовые станции запустились в поселке Монтажном.

Большая часть стройки пришлась на территорию Пензенской области. Сеть 4G улучшилась более чем в 65 населенных пунктах. Белинский, Кузнецкий, Нижнеломовский и Сердобский районы лидируют по числу населенных пунктов, где были возведены новые объекты инфраструктуры сотовой сети.

Новые базовые станции работают преимущественно в диапазоне 1 800 МГц и дополняют существующие, передающие сигнал на других частотах. Сигнал в данном диапазоне имеет увеличенный радиус действия и лучше преодолевает преграды. Таким образом, «Билайну» удалось увеличить скорость мобильного интернета, улучшить покрытие не только на открытом пространстве, но и внутри зданий.

Благодаря новому качеству связи выросло потребление. За год объем интернет-трафика, передаваемого по сетям 4G «Билайна» в Пензенской области, увеличился в 2,5 раза. Пользователи стали чаще стали заходить в интернет со смартфона и загружать «тяжелый» контент.

По данным внутренней аналитики оператора, сейчас жители Пензенской области в среднем ежемесячно скачивают более 9 ГБ. Используемый трафик эквивалентен 75 просмотренным HD-роликам или более чем 6 тысячам выгруженных из социальных сетей фотографий.

«Ввод новых вышек 4G значительно увеличил емкость сети для проживающих и работающих во множестве локаций в Пензенской области. Это позволило в два раза увеличить средние пользовательские скорости и значительно расширить покрытие сети, поэтому мобильный интернет от «Билайн» доступен везде или там, где он особенно нужен», - отметила территориальный управляющий «Билайна» в Пензенской области Олеся Ворожейкина.

Инфраструктура оператора подготовлена к растущим нагрузкам и дальнейшему росту пользовательской активности. Жители Пензенской области могут протестировать возможности сети 4G, подключив один из обновленных тарифных планов, которые стали еще более выгодными.

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