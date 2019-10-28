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Общество | В Пензе нашли пропавшего 85-летнего мужчину

28.10.2019|08:13
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Волонтеры пензенского отделения отряда «Лиза Алерт» заявили об успешном завершении поисков 85-летнего жителя областного центра.

Ранее сообщалось, что пенсионер ушел из дома в Пензе в субботу, 26 октября. По словам добровольцев, он нуждался в медицинской помощи и не ориентировался в пространстве.

Розыском пропавшего занимались несколько волонтерских экипажей.

Поздно вечером 26 октября в местной группе «Лиза Алерт» появилась информация о том, что престарелый мужчина найден. Он жив, но о состоянии его здоровья ничего не сообщается. Также пока неизвестно, где он находился.

Источник — Фото pixabay.com
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Гость|28.10.2019 08:18|

penzainform.ru писал(a):

нуждался в медицинской помощи и не ориентировался в пространстве.
Скоро таким будут выписывать штрафы за то что не следит за своим здоровьем.

Гость|28.10.2019 08:30|

Гость писал(a):

нуждался в медицинской помощи и не ориентировался в пространстве.

Скоро таким будут выписывать штрафы за то что не следит за своим здоровьем.

и лишать пенсий. Это будет рывок

Гость|28.10.2019 08:38|

Гость писал(a):

и лишать пенсий. Это будет

Надеюсь тебя лишат.

Гость|28.10.2019 09:12|

Гость писал(a):

Надеюсь тебя лишат.

Тебя уже лишили.

Гость|28.10.2019 09:14|

Гость писал(a):

Тебя уже лишили.
Главное, чтобы тебя не забыли лишить.

Имя: Гость
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