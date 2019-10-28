28.10.2019 | 08:13

Волонтеры пензенского отделения отряда «Лиза Алерт» заявили об успешном завершении поисков 85-летнего жителя областного центра.

Ранее сообщалось, что пенсионер ушел из дома в Пензе в субботу, 26 октября. По словам добровольцев, он нуждался в медицинской помощи и не ориентировался в пространстве.

Розыском пропавшего занимались несколько волонтерских экипажей.

Поздно вечером 26 октября в местной группе «Лиза Алерт» появилась информация о том, что престарелый мужчина найден. Он жив, но о состоянии его здоровья ничего не сообщается. Также пока неизвестно, где он находился.