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Происшествия | В Пензе пропал 85-летний дезориентированный пенсионер

26.10.2019|20:07
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85-летний житель Пензы Сергей Яковлевич Рыженков в субботу, 26 октября, ушел из дома и не вернулся.

Информация об этом появилась в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Пожилой мужчина имеет рост 155 см, худощавое телосложение, русые с проседью короткие волосы, серые глаза. Он был одет в серо-зеленую куртку, черные спортивные штаны с лампасами, коричневую меховую шапку, черные туфли,

Пенсионер нуждается в медицинской помощи, он не ориентируется в пространстве.

Всех, кто располагает сведениями о пропавшем пензенце, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость|26.10.2019 20:20|

Бывший баксер-накаутер,судя по олимпийской атрибутике.

Гость|26.10.2019 20:31|

Да что же вы за родными то не следите?

Гость|26.10.2019 20:43|

Гость писал(a):

Да что же вы за родными то не следите?
Верно. Это же не просто родственник а ещё ежемесячно 10-15 тыс наличных денег.

Имя: Гость
Комментарий:

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