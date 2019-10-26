26.10.2019 | 20:07

85-летний житель Пензы Сергей Яковлевич Рыженков в субботу, 26 октября, ушел из дома и не вернулся.

Информация об этом появилась в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Пожилой мужчина имеет рост 155 см, худощавое телосложение, русые с проседью короткие волосы, серые глаза. Он был одет в серо-зеленую куртку, черные спортивные штаны с лампасами, коричневую меховую шапку, черные туфли,

Пенсионер нуждается в медицинской помощи, он не ориентируется в пространстве.

Всех, кто располагает сведениями о пропавшем пензенце, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.