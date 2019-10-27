27.10.2019 | 11:10

За 9 месяцев 2019 года в Пензенской области зарегистрировали 387 заразившихся ВИЧ-инфекцией. Это на 4,9% ниже, чем за аналогичный период 2018-го.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, рост заболеваемости отмечается в 11 районах: Колышлейском (в 3,8 раза), Лунинском (в 3,2), Камешкирском (в 3,5), Никольском (в 2,5). В областном центре количество больных увеличилось на 1,9%.

В результате донорства или медицинских манипуляций за данный период ВИЧ-инфекция не передавалась. Среди подростков зафиксирован один случай заражения.

«По более старшим возрастам заболеваемость распределилась: 20-29 лет – 12,4% (9 мес. 2018 г. - 17,8%), 30-39 лет – 50,4% (43,9%), 40-49 лет – 27,1% (26,8%), 50 лет и старше – 8,5% (11,0%), что указывает на формирования ядра эпидпроцесса в средней возрастной группе», - уточнили в ведомстве.

За 9 месяцев общее количество умерших составило 120 человек (115 – за аналогичный период в 2018-го), в их числе 49 скончалось непосредственно от ВИЧ.

«В текущем году 35 ВИЧ-инфицированных женщин завершили имевшуюся беременность родами (9 мес. 2018 г. – 57). Родилось 36 живых детей (56). Их них 31 пара «мать-ребенок» получила трехэтапную химиопрофилактику. 2 женщинам химиопрофилактика проводилась только в родах, еще 2 – только во время беременности. Новорожденным химиопрофилактика проводилась во всех случаях», - добавили в Роспотребнадзоре.