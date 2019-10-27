27.10.2019 | 10:18

Пензенцам, планирующим покупку теплой одежды из нежного меха, стоит посетить выставку, где будет представлен калейдоскоп продукции Кировской меховой фабрики.

Она пройдет 29 и 30 октября в ДК «40 лет Октября» на улице Леонова, 1а.

Покупка шубы станет намного приятнее, если воспользоваться промокодом на скидку 20% с официального сайта компании-производителя. А на изделия модельного ряда сезона-2018 будут действовать скидки до 50%.

Кировская меховая фабрика – это высокое качество продукции в сочетании с весьма богатым ассортиментом. На выставке можно будет найти различные модели, фасоны и расцветки изделий из разных видов меха: лисы, нутрии, норки. Также будут представлены орилаг, рекс, блюфрост, мутон.

Мех у шуб от Кировской меховой фабрики теплый, легкий, с нежной и мягкой фактурой, множеством природных расцветок.

Вниманию пензячек будут предложены изделия прямого кроя, годе или трапециевидного спокойных оттенков норкового меха. Их шьют из прямо или же поперечно расположенных меховых пластин. Такие шубы подойдут и для повседневной носки, и для любого мероприятия.

Большим спросом пользуются и модели «Москвичка», «Поперечка», «Летучая мышь». У последней многообразная оттеночная гамма, в том числе и окрашенного меха.

Можно будет приобрести также новые модели: «Моника», «Кировчанка», «Кировчанка-2» и обновленный «Баллончик». У первой приталенный крой и отрезная юбка-полусолнце, а яркость ей обеспечивает необычная окраска меха – «черный бархат» или «фиолетовый синий».

«Кировчанки» привлекают внимание веретеноподобной формой и кроем с заужением к подолу, а также диагональным расположением меховых пластин. Модель «Баллончик» подойдет любому типу фигуры. Ширину шубы можно корректировать кулиской не только по подолу, но и на линии талии.

Кировская меховая фабрика гарантирует высокое качество пошива и долгий период носки. Производитель умеет сочетать современные технологии производства с многовековыми традициями скорняжных мастеров.