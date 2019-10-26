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Общество | Зареченцы отказываются от роскошных машин в пользу гидроциклов и лодок

26.10.2019|13:58
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В Заречном стало меньше легковых автомобилей, особенно дорогих. Об этом говорят данные городской налоговой инспекции, на которые ссылается портал «Заречье сегодня».

В целом за год число плательщиков транспортного налога выросло на 163 человека и достигло почти 17 тысяч. Но если в прежние годы парк автомобилей увеличился, то сейчас машин стало меньше, особенно дорогих и комфортных, облагаемых так называемым налогом на роскошь.

«А сумма начисленного налога на дорогие автомобили упала в два раза. Горожане освобождаются от люксовых моделей, содержать их дорого», - пишет портал.

Зато в закрытом городе почти вдвое выросло количество водных транспортных средств - моторных лодок и гидроциклов.

Кроме того, в Заречном зарегистрированы собственники полутора личных самолетов. Несколько лет у одного транспортного средства был лишь один хозяин, а теперь другой зареченец стал совладельцем железной птицы.

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Гость|26.10.2019 14:22|

В период кризиса и лихолетья, когда весь народ страдает или ужимается, зареченцы катаются на водных мотоциклах. Всегда так было и в Советское время они получали машины по госцене и без очереди и снабжение у них было Московское, они пили шампанское и колбасу ели.

Гость|26.10.2019 14:47|

Полутора личных самолетов???? Ребята, вы совсем ку-ку? Это надо такую чушь написать.

А машин уменьшилось потому что даже богатые стали жить хуже, а про бедных даже не говорю. Радоваться тут нечему, сбор налогов уменьшается

Имя: Гость
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