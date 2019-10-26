26.10.2019 | 13:58

В Заречном стало меньше легковых автомобилей, особенно дорогих. Об этом говорят данные городской налоговой инспекции, на которые ссылается портал «Заречье сегодня».

В целом за год число плательщиков транспортного налога выросло на 163 человека и достигло почти 17 тысяч. Но если в прежние годы парк автомобилей увеличился, то сейчас машин стало меньше, особенно дорогих и комфортных, облагаемых так называемым налогом на роскошь.

«А сумма начисленного налога на дорогие автомобили упала в два раза. Горожане освобождаются от люксовых моделей, содержать их дорого», - пишет портал.

Зато в закрытом городе почти вдвое выросло количество водных транспортных средств - моторных лодок и гидроциклов.

Кроме того, в Заречном зарегистрированы собственники полутора личных самолетов. Несколько лет у одного транспортного средства был лишь один хозяин, а теперь другой зареченец стал совладельцем железной птицы.