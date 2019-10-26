26.10.2019 | 13:17

В течение месяца все работы по капитальному ремонту домов в Пензе должны завершиться. К такому выводу пришел заместитель мэра Юрий Ильин, побывав на объектах в субботу, 26 октября.

Юрий Ильин и его коллеги осмотрели дом № 5 на улице Славы. Строительно-ремонтная бригада работает без выходных и уже привела в порядок 60% фасада, а в перспективе предстоит ремонт кровли.

Юрий Ильин поставил задачу не снижать темп и максимально использовать погожие дни.

Он также напомнил, что в Пензе разработан порядок предоставления субсидий на капремонт. Деньги выделяются в том случае, если собственники жилья согласны на софинансирование работ. Взнос жильцов весьма незначителен - 0,1% всех средств. Он делится между всеми владельцами квартир и уплачивается разово.

«Это отдельное от региональной программы капремонта направление работы. Работы идут на трех домах, в том числе на Ударной, 39, где отремонтирована кровля. Таким образом предотвращено затекание воды на стену, это позволило выполнить ремонт стены», - пояснил Юрий Ильин.

Аналогичные работы выполнены в доме № 108а на улице Калинина, где были самовольно установлены душевые кабины, вызвавшие подтопление и разрушение стены.

«По данной программе мы планируем провести противоаварийные работы на Аустрина, 37. Завершили работы на доме № 11 в поселке Нефтяник - восстановили разрушенную кирпичную кладку, провели текущий ремонт кровли, и на следующий год фонд капремонта планирует здесь полноценный ремонт крыши», - сообщил Юрий Ильин.