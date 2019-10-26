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Общество | В Пензе владельцам жилья предлагают софинансировать капремонт домов

26.10.2019|13:17
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В течение месяца все работы по капитальному ремонту домов в Пензе должны завершиться. К такому выводу пришел заместитель мэра Юрий Ильин, побывав на объектах в субботу, 26 октября.

Юрий Ильин и его коллеги осмотрели дом № 5 на улице Славы. Строительно-ремонтная бригада работает без выходных и уже привела в порядок 60% фасада, а в перспективе предстоит ремонт кровли.

Юрий Ильин поставил задачу не снижать темп и максимально использовать погожие дни.

Он также напомнил, что в Пензе разработан порядок предоставления субсидий на капремонт. Деньги выделяются в том случае, если собственники жилья согласны на софинансирование работ. Взнос жильцов весьма незначителен - 0,1% всех средств. Он делится между всеми владельцами квартир и уплачивается разово.

«Это отдельное от региональной программы капремонта направление работы. Работы идут на трех домах, в том числе на Ударной, 39, где отремонтирована кровля. Таким образом предотвращено затекание воды на стену, это позволило выполнить ремонт стены», - пояснил Юрий Ильин.

Аналогичные работы выполнены в доме № 108а на улице Калинина, где были самовольно установлены душевые кабины, вызвавшие подтопление и разрушение стены.

«По данной программе мы планируем провести противоаварийные работы на Аустрина, 37. Завершили работы на доме № 11 в поселке Нефтяник - восстановили разрушенную кирпичную кладку, провели текущий ремонт кровли, и на следующий год фонд капремонта планирует здесь полноценный ремонт крыши», - сообщил Юрий Ильин.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|26.10.2019 13:41|

У них наглость зашкаливает! Мало того что собирают ежемесячно на Хапремонт, так предлагают еще заплатить дополнительно. Где деньги, Зин?

Гость|26.10.2019 13:55|

Двойные счета за капремонт - от УК и регионального оператора,и все им мало.

Гость|26.10.2019 13:55|

Гость писал(a):

Где деньги, Зин?
Отдали в Африку, африканским королям.

Гость|26.10.2019 13:56|

Так сразу же предлагали закрыть программы капремонта и кормушку под названием фонд. При выполнении определённых работ собственники могли бы оплачивать суммы пропорционально кол-ву всех прописанных, а живущим по найму оплату производила бы администрация города. И ремонт производился бы тогда, когда надо, и деньги бы знали на что потрачены. Но ведь так удобно в фонд макать лапу и откаты никто не отменял!

Гость|26.10.2019 14:01|

Я понял намек, будем оплачивать ремонт дополнительно

Гость|26.10.2019 14:02|

А может еще, заставить самих жильцов выйти этот капремонт делать? Экономия же будет!

Гость|26.10.2019 14:08|

опять лохотрон.

Гость|26.10.2019 14:14|

Они специально злят население или действительно клинические идиоты?

Гость|26.10.2019 14:22|

Вы теперь понимаете всю сущность воровского беспредела воровской власти ?

Гость|26.10.2019 14:23|

Гость писал(a):

клинические идиоты?
Просто воры, воры до последний кости ! жадность зашкаливает! Всё украли,вот изыскивают новые возможности воровать !

Гость|26.10.2019 14:23|

Я надеюсь тут из местных не один дурак ворам не оплачивает по кап ремонту ?

Гость|26.10.2019 14:27|

Всё во власти воров

Или в божьих руках

Или тех, кто вершит наши судьбы в верхах

Родилось раньше нас и сильнее всего

На планете людей правит бал воровство

Это главный наш враг и основа всего

На планете людей правит бал воровство

Города и составы в их бездонные пасти

Всё вокруг растащили, разорвали на части

Всё что можно украсть крадется кругами

Невозможно украсть что еще не украли

Эта схема проста, этот круг безупречен

Этот сладкий порок нескончаем и вечен

Ни закон и ни люди над этим не властны

Пока ты воровал кто-то спер твое счастье

Воровство и обман - самый прибыльный бизнес

Ты торгуешь людьми и воруешь их жизни

Возводя в абсолют подлость ложь и коварство

Ты опора воров, главный вор – государство

Гость|26.10.2019 14:51|

Ворюги

Гость|26.10.2019 14:53|

Партия ЖиВ оправдывает своё название на все 1000%

Имя: Гость
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