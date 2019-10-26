26.10.2019 | 10:01

В связи с празднованием Дня народного единства в районе Юбилейной площади Пензы будет ограничено движение транспорта.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, данная мера принимается для безопасности участников торжественного мероприятия, которое пройдет на площади.

В частности, с 20:00 3 ноября до 13:00 4 ноября будет ограничена стоянка машин на улице Бакунина (на участках от Толстого до Суворова, от Некрасова до Пугачева) и на улице Пугачева (от Нового Кавказа до Бакунина).

На этих же участках, а также по Новому Кавказу (между улицами Толстого и Пугачева) прекратится движение транспорта.