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Общество | В День народного единства в Пензе ограничат движение транспорта

26.10.2019|10:01
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В связи с празднованием Дня народного единства в районе Юбилейной площади Пензы будет ограничено движение транспорта.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, данная мера принимается для безопасности участников торжественного мероприятия, которое пройдет на площади.

В частности, с 20:00 3 ноября до 13:00 4 ноября будет ограничена стоянка машин на улице Бакунина (на участках от Толстого до Суворова, от Некрасова до Пугачева) и на улице Пугачева (от Нового Кавказа до Бакунина).

На этих же участках, а также по Новому Кавказу (между улицами Толстого и Пугачева) прекратится движение транспорта.

Источник — фото pixabay.com
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