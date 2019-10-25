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Общество | В Пензе прошла первая встреча «Клуба «Молодого ленинца»

25.10.2019|14:21
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В центре хореографического искусства свои двери распахнул клуб любителей «Молодого ленинца».

«Нравится газета. Мы ее не просто в киоске покупаем, а как бы уже забронировали. Если я вовремя не купила (во вторник), то продавец ее мне оставляет», - рассказала Нина Жирнова.

Первую встречу посвятили теме здоровья. Людям, особенно старшего поколения, нужно внимательнее к нему относиться. В выездном врачебном кабинете можно было пройти медицинское обследование: измерить артериальное давление, проверить уровень гемоглобина в крови и так далее.

Авторы и читатели популярного еженедельника планируют встречаться ежемесячно. Темы всегда будут разные: проблемы ЖКХ, пенсия и социальные выплаты, сад и огород и многое другое.

«Мы организовали «Клуб «Молодого ленинца», потому что для нас очень важно живое общение с нашими читателями. Мы хотим знать, какими проблемами они живут, и освещать эти проблемы на страницах еженедельника», - подчеркнула главный редактор Юлия Измайлова.

К участию в мероприятиях привлекут известные творческие коллективы города.

О месте и времени очередного заседания клуба любителей «Молодого ленинца» будет сообщено заранее на страницах еженедельника.

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