В центре хореографического искусства свои двери распахнул клуб любителей «Молодого ленинца».
«Нравится газета. Мы ее не просто в киоске покупаем, а как бы уже забронировали. Если я вовремя не купила (во вторник), то продавец ее мне оставляет», - рассказала Нина Жирнова.
Первую встречу посвятили теме здоровья. Людям, особенно старшего поколения, нужно внимательнее к нему относиться. В выездном врачебном кабинете можно было пройти медицинское обследование: измерить артериальное давление, проверить уровень гемоглобина в крови и так далее.
Авторы и читатели популярного еженедельника планируют встречаться ежемесячно. Темы всегда будут разные: проблемы ЖКХ, пенсия и социальные выплаты, сад и огород и многое другое.
«Мы организовали «Клуб «Молодого ленинца», потому что для нас очень важно живое общение с нашими читателями. Мы хотим знать, какими проблемами они живут, и освещать эти проблемы на страницах еженедельника», - подчеркнула главный редактор Юлия Измайлова.
К участию в мероприятиях привлекут известные творческие коллективы города.
О месте и времени очередного заседания клуба любителей «Молодого ленинца» будет сообщено заранее на страницах еженедельника.