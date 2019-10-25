25.10.2019 | 09:20

В четверг, 24 октября, в детско-юношеском центре «Спутник» состоялось торжественное событие - первоклассников посвятили в пешеходы. Акцию провели сотрудники Госавтоинспекции совместно с работниками центра.

Юным участникам дорожного движения в игровой, развлекательно-познавательной форме напомнили о правилах поведения на проезжей части. Также ученики повторили значения сигналов светофора и дорожных знаков.

В конце мероприятия школьникам вручили тематические памятки по безопасности дорожного движения.

«Сотрудники Госавтоинспекции и педагоги ДЮЦ «Спутник» в очередной раз напоминают о необходимости повышения уровня дорожной грамотности среди детей и привития им навыков правильного поведения на улицах и дорогах с раненного возраста», - обратилось к горожанам отделение пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.