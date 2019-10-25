Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|25 окт 2019|14:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  71.22  |  $  64.09

Общество | МТС обеспечила контроль бесперебойной работы пензенских электросетей

25.10.2019|14:00
Печать

Оператор МТС обеспечил круглосуточный мониторинг состояния линий электропередач компании «Пензаэнерго». Это позволило значительно сократить время устранения обрывов в результате аварий и оптимизировать режим работы выездных сотрудников.

Более 4,5 тысяч умных приборов учета электроэнергии с сим-картами МТС установлены на высоковольтных проводах, обеспечивающих электроэнергией крупные предприятия и ряд населенных пунктов Пензенской области.

Оборудование в режиме реального времени контролирует уровень напряжения в сети и показатели качества поставляемой электроэнергии. В случае изменения показателей ремонтные бригады могут выезжать сразу на место предполагаемой аварии, не тратя время на объезд большой территории в поисках проблемного участка сети.

Кроме того, оснащенные сим-картами устройства ведут более точный учет потребленных энергоресурсов, что позволяет повысить прозрачность расчетов с конечными потребителями и вовремя обнаружить попытки мошенничества.

«Технологии на базе интернета вещей - универсальное решение практически для любого направления бизнеса. С их помощью можно контролировать выездных сотрудников, мониторить любое удаленное производство, обеспечивать надежное хранение урожая, следить за маршрутами и техническим состоянием служебного транспорта.

Интернет вещей можно назвать фундаментом цифровизации любого предприятия. Судя по тому, что спрос на эту услугу среди наших пензенских клиентов вырос за последний год почти в три раза, пензенский бизнес к цифровизации уже готов», - рассказал директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

0
0
0
0
 
Гость|25.10.2019 14:16|

Чо, у МТС бабла не хватило забашлять закрытие обсуждения? Или тупо пожмотничали?

Гость|25.10.2019 14:27|

если работа бесперепойная то зачем ей контроль?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!