25.10.2019 | 14:00

Оператор МТС обеспечил круглосуточный мониторинг состояния линий электропередач компании «Пензаэнерго». Это позволило значительно сократить время устранения обрывов в результате аварий и оптимизировать режим работы выездных сотрудников.

Более 4,5 тысяч умных приборов учета электроэнергии с сим-картами МТС установлены на высоковольтных проводах, обеспечивающих электроэнергией крупные предприятия и ряд населенных пунктов Пензенской области.

Оборудование в режиме реального времени контролирует уровень напряжения в сети и показатели качества поставляемой электроэнергии. В случае изменения показателей ремонтные бригады могут выезжать сразу на место предполагаемой аварии, не тратя время на объезд большой территории в поисках проблемного участка сети.

Кроме того, оснащенные сим-картами устройства ведут более точный учет потребленных энергоресурсов, что позволяет повысить прозрачность расчетов с конечными потребителями и вовремя обнаружить попытки мошенничества.

«Технологии на базе интернета вещей - универсальное решение практически для любого направления бизнеса. С их помощью можно контролировать выездных сотрудников, мониторить любое удаленное производство, обеспечивать надежное хранение урожая, следить за маршрутами и техническим состоянием служебного транспорта.

Интернет вещей можно назвать фундаментом цифровизации любого предприятия. Судя по тому, что спрос на эту услугу среди наших пензенских клиентов вырос за последний год почти в три раза, пензенский бизнес к цифровизации уже готов», - рассказал директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.