25.10.2019 | 16:23

Квартиры в новостройках должны быть доступными для большинства россиян - в этом убеждены сотрудники компании «Термодом». Чтобы добиться этого, холдинг участвует в региональных и федеральных программах, строит жилье для сирот и ветеранов, создает собственное производство, чтобы снизить издержки, а значит, и цену квадратного метра.

Еще одним шагом на пути к повышению доступности жилья стало подписанное с Банком ВТБ (ПАО) соглашение по субсидированию процентной ставки.

Для покупателей квартир в строении № 54 ставка по ипотеке снижена на 2% и составляет всего 7,8% годовых. Эти условия предоставляются на весь срок кредитования (срок кредита - не более 15 лет включительно).

Строение № 54 возводится на пересечении улиц Светлой и Изумрудной.

В этом доме наверняка получится воплотить мечты по обустройству квартиры, ведь предлагается широкий выбор: есть традиционные квартиры с изолированными комнатами и сравнительно новые - евроформата, есть компактные студии, стандартные и более просторные 1-, 2-, 3-комнатные квартиры.

Чтобы дети могли интересно и с пользой проводить время во дворе, будут установлены современные игровые комплексы. Для спортсменов спроектирована воркаут-площадка, продуманы и зоны для тех, кому просто хочется насладиться хорошей погодой и свежим воздухом.

Создана развитая инфраструктура, так что практически все, что нужно для жизни, - рядом. В двух шагах - детский сад, поблизости - остановка общественного транспорта, школа, сетевые магазины, почта, дворец водного спорта, поликлиника, салоны красоты, кафе. Через дорогу от строения № 54 - большая игровая зона, где кроме детского городка есть тренажеры, футбольное поле и баскетбольная площадка.

Покупателей ждут в офисах продаж на Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, проспекте Строителей, 82 (г. Пенза), и проспекте 30-летия Победы, 47 (г. Заречный). Телефон 28-28-20.

Застройщик - ООО СЗ «ТермодомРиелт». Входит в состав строительного холдинга «Термодом». Проектные декларации на termodom-rielt.ru.

Процентная ставка в рублях РФ в размере 7,8% действует в течение 15 лет с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования. Ставка обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщика 6,1%. С даты заключения кредитного договора до полного погашения кредита ставка – 7,8%% годовых в случае оформления комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 20% с учетом дисконта 2% к базовой ставке в размере 9,8% годовых.

Кредит предоставляется на приобретение жилья в новостройках, аккредитованных в Банке ВТБ (ПАО), или на вторичном рынке; валюта кредита - рубли; срок кредитования - до 30 лет; первоначальный взнос - от 10%, при сумме кредита менее 15 млн рублей в г. Москве, Московской области и г. Санкт-Петербурге или при сумме кредита менее 8 млн рублей в остальных регионах.

По кредитам с первоначальным взносом менее 20% применяется надбавка к ставке в размере 0,5% за исключением кредитов с использованием средств материнского капитала и по программе «Ипотека для военных».

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги и не участвует в строительстве или продаже недвижимости. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствуют требованиям Банка и предоставили полный пакет необходимых документов.

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