24.10.2019 | 18:15

Коллектив областного клинического центра крови переехал в новый модуль в сентябре и уже второй месяц работает в современных условиях, но торжественная презентация медицинского корпуса прошла только сейчас. Посмотреть, как в регионе организована деятельность учреждения, приехали специалисты из Москвы, Казани, Самары, Владимира, Новосибирска, Мордовии.

Татьяна Крылова, главный врач Пензенского центра крови, для гостей провела экскурсию.

«Все одноразово, каждый донор обслуживается индивидуально. Использование расходных материалов тоже индивидуально», - рассказала она.

Гости фотографировали оборудование, залы ожидания и обменивались впечатлениями.

«Чисто, красиво, аккуратно, комфортно - все для донора, все для человека. Нам очень нравится: широко, светло. Просто здорово! У нас такого пока нет, нам есть к чему стремиться», - отметила врач-трансфузиолог Самарской областной станции переливания крови Юлия Барынкина.

«Хотелось бы поздравить Пензенскую область с таким приобретением, вводом в эксплуатацию такого замечательного медицинского учреждения. Высокотехнологичный медцентр позволит и привлечь новых доноров, и создать комфортные условия для тех доноров, которые привыкли к предыдущему центру», - добавила главный врач Мордовской республиканской станции переливания крови Ольга Македонская.

Программа модернизации службы крови в России начала действовать в 2008 году. Таких модулей, как в Пензе, всего четыре, заверил руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба. Благодаря его содействию в Пензенской области появился современный медицинский объект.

«У нас ни одна клиническая больница не испытывает дефицита, но это возможно только тогда, когда есть вот такие условия, когда есть донор и когда есть персонал, который действительно относится к донору как к самому дорогому, что есть. Потому что оборудование можно купить, здания можно построить, но не будет донора - не будет ничего», - констатировал Владимир Уйба.

В 2018 году более 14,5 тысячи доноров сдали кровь и ее компоненты. Кто-то воспользовался услугами передвижных станций, но большинство все же проходит через центр.

«Аккуратно, хорошо сделали. Очередь электронная - большой плюс», - оценил условия донор.

Помимо приема доноров, в новом модуле располагаются отдел заготовки крови и ее компонентов, клинико-диагностическая лаборатория, отдел контроля качества.