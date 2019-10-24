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Общество | В Пензенском колледже искусств провели театральный квест

24.10.2019|15:08
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В Год театра в Пензенском колледже искусств в почете шуты и лицедеи. В бывшем музыкальном училище преподаватели и студенты отделения «Театральное творчество» для других учащихся образовательного учреждения устроили серьезную игру.

«Мы предлагаем нашей молодежи необычный квест. Мы взяли за основу четыре игровые станции, где будут работать ребята с разных отделений, с разными жизненными позициями, где они окунутся в театральную деятельность», - рассказала режиссер-постановщик колледжа Елена Логинова.

На точке «Актерское мастерство» проводили тренинг по артистическому раскрепощению.

Гимнастика для дыхания и речевая разминка на снятие голосовых зажимов - это важно для актера театра.

Был и мастер-класс по хореографическому творчеству.

И никакой российский театр не обходится без фольклора. В колледже говорят, что это база любых академических постановок.

Театральный квест в колледже искусств завершился общим интерактивным спектаклем с участием всех задействованных в смелом эксперименте.

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