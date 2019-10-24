В Год театра в Пензенском колледже искусств в почете шуты и лицедеи. В бывшем музыкальном училище преподаватели и студенты отделения «Театральное творчество» для других учащихся образовательного учреждения устроили серьезную игру.
«Мы предлагаем нашей молодежи необычный квест. Мы взяли за основу четыре игровые станции, где будут работать ребята с разных отделений, с разными жизненными позициями, где они окунутся в театральную деятельность», - рассказала режиссер-постановщик колледжа Елена Логинова.
На точке «Актерское мастерство» проводили тренинг по артистическому раскрепощению.
Гимнастика для дыхания и речевая разминка на снятие голосовых зажимов - это важно для актера театра.
Был и мастер-класс по хореографическому творчеству.
И никакой российский театр не обходится без фольклора. В колледже говорят, что это база любых академических постановок.
Театральный квест в колледже искусств завершился общим интерактивным спектаклем с участием всех задействованных в смелом эксперименте.