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Общество | В аэропорту г. Пензы нарушены требования пожарной безопасности

24.10.2019|08:51
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Сотрудники аэропорта г. Пензы не в полной мере готовы к возможным чрезвычайным ситуациям. К такому выводу пришли сотрудники региональной транспортной прокуратуры и ГУ МЧС России по Пензенской области.

При проверке выяснилось, что в аэропорту отсутствуют инструкции для персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время. С сотрудниками не проводятся тренировки для отработки действий в критических ситуациях.

Кроме того, проверяющие установили, что планы эвакуации, размещенные в здании аэровокзала, сделаны не из фотолюминесцентных материалов. В служебных помещениях пожарной охраны нет автоматической пожарной сигнализации. Огнетушители не зафиксированы и могут упасть при случайном касании.

«Выявлены и иные нарушения, в целях их устранения руководству аэропорта г. Пензы транспортным прокурором внесено представление, материалы проверки направлены в уполномоченный орган для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности», - сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

Ситуация остается на особом контроле надзорного ведомства.

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Гость|24.10.2019 09:19|

А Осколкову то что, он в трех местах работает

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