24.10.2019 | 16:21

С 1 ноября от Пензы до Селиксы начнет ходит дополнительный пригородный поезд. Об этом сообщается на сайте АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».

Поезд будет курсировать ежедневно. Расписание движение таково.

Утро: 7:27 - Пенза-I, 7:31 - Пенза-II, 7:38 - 720 км, 7:43 - Селикса.

7:53 - Селикса (отправление), 7:55 - 720 км, 8:04 - Пенза-II, 8:10 - Пенза-I.

Вечер: 17:35 - Пенза-I, 17:39 - Пенза-II, 17:46 - 720 км, 17:51 - Селикса.

18:03 - Селикса (отправление), 18:05 - 720 км, 18:14 - Пенза-II, 18:20 - Пенза-I.

Стоимость билета составит 29 руб. 80 коп. Все льготы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте будут сохранены.