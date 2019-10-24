Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|24 окт 2019|17:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  71.50  |  $  64.29

Общество | Стало известно, когда начнет ходить дополнительный поезд Пенза - Заречный

24.10.2019|16:21
Печать

С 1 ноября от Пензы до Селиксы начнет ходит дополнительный пригородный поезд. Об этом сообщается на сайте АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».

Поезд будет курсировать ежедневно. Расписание движение таково.

Утро: 7:27 - Пенза-I, 7:31 - Пенза-II, 7:38 - 720 км, 7:43 - Селикса.

7:53 - Селикса (отправление), 7:55 - 720 км, 8:04 - Пенза-II, 8:10 - Пенза-I.

Вечер: 17:35 - Пенза-I, 17:39 - Пенза-II, 17:46 - 720 км, 17:51 - Селикса.

18:03 - Селикса (отправление), 18:05 - 720 км, 18:14 - Пенза-II, 18:20 - Пенза-I.

Стоимость билета составит 29 руб. 80 коп. Все льготы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте будут сохранены.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|24.10.2019 16:56|

в час пик на переездах будем из за этой электричке еще стоять

Гость|24.10.2019 16:58|

Сразу уж пусти ли бы до арбеково и сделали бы интервал минут 45

Гость|24.10.2019 17:02|

Хохо...маньяки в лесополосе ждут...

Гость|24.10.2019 17:02|

Это что же человек должен работать с 9 до 17 чтобы так ездить? Таких графиков ни у кого нет. Либо с 8 до 17, либо с 9 до 18 большинство работают и работают не на Пензе-!.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!