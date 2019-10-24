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Общество | Потерявшаяся на дачах в Пензе старушка ночевала на лавочке и звала сына

24.10.2019|12:46
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Стали известны подробности поисков 82-летней жительницы Пензы, которые три дня вели сотрудники полиции и активисты областного отделения отряда «Лиза Алерт».

19 октября в отдел полиции № 3 обратился с заявлением мужчина. Он рассказал, что накануне утром его престарелая мать ушла из дома и не вернулась.

Сотрудники полиции установили, что пенсионерка направилась в дачный массив в районе садоводческого товарищества «Заря». В поисках были задействованы около 80 сотрудников городского и областного управлений МВД, а также волонтеры.

«22 октября сотрудники уголовного розыска обнаружили пожилую женщину на заброшенном дачном участке в садоводческом товариществе «Дружба-2». Они услышали ее голос – бабушка звала сына. Впоследствии пенсионерка пояснила оперативникам, что шла на дачу, заблудилась и не смогла найти дорогу домой. Все три ночи она провела на лавочке возле заброшенного дачного дома», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Вызванная стражами порядка бригада скорой помощи госпитализировала пенсионерку. Сейчас врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Сотрудники полиции дают жителям Пензенской области рекомендации, которые помогут оперативно найти пропавшего пожилого человека.

«Если ваши родственники преклонного возраста страдают расстройством памяти и склонны теряться, прикрепите к их одежде нашивку с адресом и телефоном.

Предупредите соседей о том, что родственник может забыть дорогу домой. Если они увидят его на улице, нуждающимся в помощи, то сообщат вам или помогут дойти до места жительства.

Дайте родственнику для связи мобильный телефон с номером, зарегистрированным на ваше имя, или детские смарт-часы с функцией GPS-маяка, который позволяет определить местоположение устройства.

При обращении в полицию сообщите о заболеваниях, приеме лекарств и особенностях поведения родственника.

Не ждите, пока родственник, страдающий потерей памяти, придет домой сам. Обращайтесь за помощью сразу, как только бабушка или дедушка не вернулись вовремя», - советуют в пресс-службе ведомства.

Источник — фото пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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Гость|24.10.2019 13:57|

Странная история. Дачный массив конечно не маленький, но не настолько огромный, чтобы три дня искать там человека. Тем более с привлечением волонтеров.

Имя: Гость
Комментарий:

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