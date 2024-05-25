Сетевое издание|18+|Суббота|25 мая 2024|17:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Пензенец лишился телевизора после застолья с другом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


39-летний житель Пензы выпивал со знакомым и уснул, а когда пришел в себя, понял, что из квартиры пропал телевизор стоимостью около 20 тысяч рублей.

Мужчина обратился в полицию. Cтражи порядка оперативно нашли подозреваемого - 44-летнего горожанина.

Тот признался, что воспользовался глубоким сном хозяина, вынес технику из квартиры и продал незнакомцу, а деньги потратил на алкоголь.

На пензенца, отплатившего за гостеприимство черной неблагодарностью, возбудили уголовное дело. Он может лишиться свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда застолье заканчивается кражей имущества. Так, 33-летний житель областного центра вынес из квартиры захмелевшего друга телевизор и отнес другому приятелю, боясь, что дома его отругает мать.

А житель Лунинского района, решив продолжить банкет, вынес стиральную машину заснувшего хозяина квартиры, продал ее и вернулся со спиртным.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте