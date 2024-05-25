Пензенец лишился телевизора после застолья с другом

25.05.2024 | 10:01

39-летний житель Пензы выпивал со знакомым и уснул, а когда пришел в себя, понял, что из квартиры пропал телевизор стоимостью около 20 тысяч рублей.

Мужчина обратился в полицию. Cтражи порядка оперативно нашли подозреваемого - 44-летнего горожанина.

Тот признался, что воспользовался глубоким сном хозяина, вынес технику из квартиры и продал незнакомцу, а деньги потратил на алкоголь.

На пензенца, отплатившего за гостеприимство черной неблагодарностью, возбудили уголовное дело. Он может лишиться свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда застолье заканчивается кражей имущества. Так, 33-летний житель областного центра вынес из квартиры захмелевшего друга телевизор и отнес другому приятелю, боясь, что дома его отругает мать.

А житель Лунинского района, решив продолжить банкет, вынес стиральную машину заснувшего хозяина квартиры, продал ее и вернулся со спиртным.