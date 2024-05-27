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Криминал

70-летняя пензячка перевела незнакомцу 900 000 рублей

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70-летняя жительница Пензы лишилась накоплений, доверившись незнакомому мужчине. Он убедил ее, что помогает защитить деньги от мошенников.

Аферист позвонил пенсионерке и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что кто-то оформил кредит на имя женщины, поэтому ей нужно срочно спасать сбережения.

Пензячка поверила и последовала инструкции незнакомца. Через терминал она перевела более 900 000 рублей на продиктованный счет. Только когда деньги исчезли, горожанка поняла, что ее обманули.

70-летняя пензячка перевела незнакомцу 900 000 рублей

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - рассказал следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Алексей Зуев.

Полицейские пытаются установить подозреваемых.

70-летняя пензячка перевела незнакомцу 900 000 рублей

Ранее 43-летний пензенец лишился более миллиона рублей после разговора с незнакомцем по телефону. Он тоже думал, что общается с представителем банка, который старается помочь ему спасти сбережения.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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