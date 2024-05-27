70-летняя пензячка перевела незнакомцу 900 000 рублей

27.05.2024 | 11:08

70-летняя жительница Пензы лишилась накоплений, доверившись незнакомому мужчине. Он убедил ее, что помогает защитить деньги от мошенников.

Аферист позвонил пенсионерке и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что кто-то оформил кредит на имя женщины, поэтому ей нужно срочно спасать сбережения.

Пензячка поверила и последовала инструкции незнакомца. Через терминал она перевела более 900 000 рублей на продиктованный счет. Только когда деньги исчезли, горожанка поняла, что ее обманули.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - рассказал следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Алексей Зуев.

Полицейские пытаются установить подозреваемых.

Ранее 43-летний пензенец лишился более миллиона рублей после разговора с незнакомцем по телефону. Он тоже думал, что общается с представителем банка, который старается помочь ему спасти сбережения.