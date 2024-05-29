В Пензе пропал 27-летний мужчина с татуировкой на руке

В Пензе разыскивают 27-летнего горожанина Анатолия Владиславовича Олесова. Его местонахождение неизвестно с 24 мая.
Ориентировка на пензенца размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
Анатолий Олесов имеет рост 173 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. На нем были синие джинсы, черная ветровка, черные кроссовки и черная кепка.
У мужчины есть особая примета - татуировка на руке.
Всех, кто располагает информацией об Анатолии Олесове, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
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