В Пензе пропал 27-летний мужчина с татуировкой на руке

29.05.2024 | 08:10

В Пензе разыскивают 27-летнего горожанина Анатолия Владиславовича Олесова. Его местонахождение неизвестно с 24 мая.

Ориентировка на пензенца размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Анатолий Олесов имеет рост 173 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. На нем были синие джинсы, черная ветровка, черные кроссовки и черная кепка.

У мужчины есть особая примета - татуировка на руке.

Всех, кто располагает информацией об Анатолии Олесове, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.