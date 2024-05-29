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Криминал

Сельчанка едва не задушила золовку за нелестные слова о брате

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В Мокшанском районе сотрудники полиции нанесли визит 47-летней местной жительнице после того, как к ним обратилась сестра ее мужа. 46-летняя жительница рассказала, что свояченица грозилась ее убить.

Сельчанка призналась правоохранителям, что между ними действительно произошел конфликт. Причиной стало то, что ее золовка нелестно высказывалась в адрес своего брата, то есть ее мужа.

Решив защитить честь супруга и разобраться с его сестрой, женщина пришла к ее дому. Сначала свойственницы выясняли отношения на словах, но затем старшая из них повалила младшую и начала душить, угрожая лишить жизни.

Жертве удалось вырваться, после чего она обратилась в полицию.

На агрессивную защитницу второй половинки возбудили уголовное дело. Она может лишиться свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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