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Происшествия

В Кузнецком районе пропал 33-летний Владимир Серебряков

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Волонтеры и родственники разыскивают 33-летнего жителя села Чибирлей Кузнецкого района Владимира Игоревича Серебрякова.

О местонахождении мужчины нет сведений с 25 мая.

Ориентировка на пропавшего появилась на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 26-го числа.

Рост Владимира Серебрякова 170 сантиметров, телосложение нормальное. У мужчины карие глаза и темные волосы. В день исчезновения на нем были черные спортивные штаны, того же цвета кофта и шлепанцы.

Всех, у кого имеется какая-либо информация о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

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Источник — фото группы «Лиза Алерт»
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