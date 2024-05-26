В Кузнецком районе пропал 33-летний Владимир Серебряков

Волонтеры и родственники разыскивают 33-летнего жителя села Чибирлей Кузнецкого района Владимира Игоревича Серебрякова.
О местонахождении мужчины нет сведений с 25 мая.
Ориентировка на пропавшего появилась на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 26-го числа.
Рост Владимира Серебрякова 170 сантиметров, телосложение нормальное. У мужчины карие глаза и темные волосы. В день исчезновения на нем были черные спортивные штаны, того же цвета кофта и шлепанцы.
Всех, у кого имеется какая-либо информация о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
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