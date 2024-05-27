Отсутствие тепла довело сельчанина до нападения на женщину

В Шемышейском районе в полицию обратилась 56-летняя местная жительница. Она рассказала, что знакомый угрожал ее убить.
Во время ссоры мужчина схватил пострадавшую за горло и стал душить. Сельчанке удалось вырваться и убежать.
Полицейские задержали агрессора. Им оказался 44-летний мужчина, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.
Сельчанин во всем сознался и пояснил, что в его доме не было отопления, поэтому он пришел к приятельнице и попросил ее пустить к себе пожить. Женщина наотрез отказалась, чем вызвала гнев.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
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