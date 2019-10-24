24.10.2019 | 14:25

В последние несколько лет тема самозанятых стала предметом многочисленных дискуссий на разных уровнях. Поэтому возникла необходимость в разграничении понятий, входящих в круг данной сферы деятельности.

Самозанятые - это те, кто по каким-то причинам не хочет открывать ИП. Например, бизнес-тренеры, фермеры, поставляющие сельскохозяйственную продукцию, инженеры, сметчики, маркетологи, частные грузоперевозчики, онлайн-репетиторы. Также самозанятые работают в сферах строительства и ремонта жилья, пассажирских и грузовых перевозок, в интернете, занимаются ремонтом автомобилей, сдают жилье внаем или предоставляют бытовые услуги.

Задача чиновников заключается в том, чтобы предложить им условия, по которым легализация их деятельности может оказаться выгодной.

В этой связи в первую очередь следует разобраться в том, чем самозанятый отличается от индивидуального предпринимателя. С одной стороны, он не имеет права нанимать сотрудников и заключать с кем-либо трудовой договор. С другой - не должен предоставлять налоговую отчетность в соответствующие органы.

Также необходимо учесть, что если самозанятый осуществляет деятельность в нескольких регионах, он может выбрать наиболее удобный для него субъект для регистрации, например Татарстан. Во всех регионах регистрироваться не надо.

«В настоящее время закон не запрещает совмещать работу по трудовому договору с оказанием услуг по гражданско-правовым договорам. Кроме того, в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» планируется отнести самозанятых к субъектам малого и среднего предпринимательства и ввести понятие самозанятых граждан как физических лиц, осуществляющих основанную исключительно на личном участии предпринимательскую деятельность, в том числе во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору.

Таким образом, совмещение самозанятости и работы по найму будет возможно в свободное время от работы по найму», - разъяснила консультант Русской школы управления по трудовому праву Юлия Жижерина.

Самозанятому нужно помнить, что при работе с юридическими лицами он будет отдавать 6% от выручки, а взамен получать налоговый вычет в размере 2%, но не больше 10 тыс. рублей. При взаимодействии с физлицами он отдаст государству 4% от выручки и сможет вернуть вычет в размере 1%. При доходах свыше 2,4 млн рублей в год самозанятый должен регистрироваться как ИП или платить НДФЛ.

Чтобы «обелиться», работающему на себя физлицу достаточно скачать приложение «Мой налог» для смартфона на iOS или на Android. Далее нужно отсканировать паспорт и сделать селфи. Вместо подписи приложение попросит моргнуть на камеру.

Кроме того, можно зарегистрироваться на сайте ФНС или в отделении банка. В любой момент можно отменить регистрацию или заново зарегистрироваться в приложении - дополнительных пошлин нет.

Наконец, необходимо разобраться с тем, как считать и платить налог. Самому считать ничего не нужно. Приложение сформирует чек для товаров или услуг, доход с которых получил самозанятый. После он сможет отправить этот чек клиенту, а налоговый сервис учтет выплаты по нему. К 12-му числу следующего месяца в приложении появится сумма налога, которую нужно уплатить до 25-го числа.

Внести нужную сумму можно онлайн или наличными, в рублях либо иностранной валюте. В последнем случае следует пересчитать доход в рубли по текущему курсу ЦБ. Предприниматель, который ничего не заработал за месяц, не обязан платить налог.

Налогом также облагаются заказы для иностранных компаний. Если самозанятый захочет скрыть прибыль от налоговой, а служба узнает об этом, придется заплатить штраф в размере 20% от суммы скрытого дохода. При повторном нарушении в течение полугода ФНС заберет весь скрытый доход. ФНС не заберет налог с продажи имущества, недвижимости, машины, долей в уставном капитале, при обмене по бартеру.

Информация о том, как зарегистрироваться самозанятым, кто может, а кто не может относиться к этой категории, как получать оплату, нужна ли онлайн-касса, и многом другом есть на сайте Центра поддержки самозанятых www.tvoedelo.pro.