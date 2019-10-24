Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|24 окт 2019|14:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  71.27  |  $  64.07

Общество | Для пензенцев действует уникальное предложение при покупке квартир

24.10.2019|12:39
Печать

Желание купить квартиру не всегда совпадает с финансовыми возможностями потенциального новосела. Случаются ситуации, когда собственных средств не хватает, а оформить ипотечный кредит не представляется возможным по ряду причин.

Именно для таких клиентов разработала уникальное предложение группа компаний «Территория жизни» - по данным ЕРЗ, крупнейший по объемам возводимого жилья застройщик в Пензенской области . Совместно с ПАО «Сбербанк» была разработана беспрецедентная акция - smart-рассрочка «Не плати, пока не получишь ключи».

Акция действует на покупку квартир в домах, которые возводятся с использованием эскроу-счетов. На них аккумулируются средства дольщиков, и воспользоваться этими деньгами девелопер может только после ввода дома в эксплуатацию.

Суть предложения довольна проста: 10% от стоимости квартиры в ЖК «Арбековская застава» клиент вносит в течение двух дней с момента государственной регистрации договора. Еще 10% - в течение последующих трех месяцев, а оставшийся платеж в размере 80% от стоимости приобретаемой квартиры клиент обязан внести за месяц до ввода дома в эксплуатацию.

«Воспользоваться нашим предложением могут все желающие. Особенно оно будет выгодно тем, кто недавно сменил работу. Дело в том, что большинство банков принимают положительное решение о выдаче ипотечного кредита лишь при условии, что заемщик проработал на одном месте 4-6 месяцев.

Кроме того, нередко покупатель нового жилья находится в процессе продажи своей старой квартиры, и у него появляется время, чтобы ее реализовать.

Выгоду получат и те клиенты, кто хранит сбережения на вкладах с жесткими сроками снятия денег. Им не придется платить штрафы и терять проценты», - говорит директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Приобрести квартиру в smart-рассрочку можно в строениях № 15а и 15Б. Это 17-этажные двухподъездные жилые дома категории smart+. Они возводятся с применением каркасно-ригельной технологии. В квартирах предусмотрены удобные планировки, высота потолков составляет 2,7 м, а площадь окон на 30% больше стандартной.

Рассказать о других smart-преимуществах и подобрать для любого покупателя наиболее подходящий вариант квартиры всегда готовы специалисты ГК «Территория жизни».

Узнать подробную информацию и записаться на просмотр можно по телефону +7 (8412) 203-000. Офис продаж расположен по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, д. 7. Он работает ежедневно с 9:00 до 21:00.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!