24.10.2019 | 12:39

Желание купить квартиру не всегда совпадает с финансовыми возможностями потенциального новосела. Случаются ситуации, когда собственных средств не хватает, а оформить ипотечный кредит не представляется возможным по ряду причин.

Именно для таких клиентов разработала уникальное предложение группа компаний «Территория жизни» - по данным ЕРЗ, крупнейший по объемам возводимого жилья застройщик в Пензенской области . Совместно с ПАО «Сбербанк» была разработана беспрецедентная акция - smart-рассрочка «Не плати, пока не получишь ключи».

Акция действует на покупку квартир в домах, которые возводятся с использованием эскроу-счетов. На них аккумулируются средства дольщиков, и воспользоваться этими деньгами девелопер может только после ввода дома в эксплуатацию.

Суть предложения довольна проста: 10% от стоимости квартиры в ЖК «Арбековская застава» клиент вносит в течение двух дней с момента государственной регистрации договора. Еще 10% - в течение последующих трех месяцев, а оставшийся платеж в размере 80% от стоимости приобретаемой квартиры клиент обязан внести за месяц до ввода дома в эксплуатацию.

«Воспользоваться нашим предложением могут все желающие. Особенно оно будет выгодно тем, кто недавно сменил работу. Дело в том, что большинство банков принимают положительное решение о выдаче ипотечного кредита лишь при условии, что заемщик проработал на одном месте 4-6 месяцев.

Кроме того, нередко покупатель нового жилья находится в процессе продажи своей старой квартиры, и у него появляется время, чтобы ее реализовать.

Выгоду получат и те клиенты, кто хранит сбережения на вкладах с жесткими сроками снятия денег. Им не придется платить штрафы и терять проценты», - говорит директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Приобрести квартиру в smart-рассрочку можно в строениях № 15а и 15Б. Это 17-этажные двухподъездные жилые дома категории smart+. Они возводятся с применением каркасно-ригельной технологии. В квартирах предусмотрены удобные планировки, высота потолков составляет 2,7 м, а площадь окон на 30% больше стандартной.

Рассказать о других smart-преимуществах и подобрать для любого покупателя наиболее подходящий вариант квартиры всегда готовы специалисты ГК «Территория жизни».

Узнать подробную информацию и записаться на просмотр можно по телефону +7 (8412) 203-000. Офис продаж расположен по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, д. 7. Он работает ежедневно с 9:00 до 21:00.