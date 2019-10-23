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Общество | В Пензе пройдет финал Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

23.10.2019|10:07
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С 18 по 22 ноября в Пензе лучшие педагоги дополнительного образования примут участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям».

Пенза выбрана местом проведения общероссийского этапа состязания благодаря победе на конкурсе в 2018 году педагога областного центра развития детей и юношества Алены Жуковой.

В этом году в финал вышли 70 человек, в том числе Дмитрий Запорожец и Михаил Демин из Пензы и Павел Немков из Заречного.

Конкурс проводится по 8 номинациям: «Техническая», «Художественная», «Естественнонаучная», «Туристско-краеведческая», «Физкультурно-спортивная», «Социально-педагогическая», «Профессиональный дебют», «Наставничество в дополнительном образовании».

Участники прошли два отборочных заочных этапа. На первом конкурсанты представили свои программы и визитку. По итогам оценки работ во второй тур были допущены 178 человек. Они показали свое видеообращение к профессиональному сообществу и прошли тестовое онлайн-задание.

«Теперь им предстоит побороться за победу в номинациях, а также за звание абсолютного победителя конкурса и право получить золотой ключ», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

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