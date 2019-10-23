23.10.2019 | 11:08

В среду, 23 октября, житель Сурска Городищенского района Евгений Чекунов, который на протяжении долгого времени требовал признать свою квартиру непригодной для проживания, сообщил в редакцию ИА «ПензаИнформ» об окончании двухлетнего разбирательства и решении, принятом арбитражным судом по так называемой сурской аномалии.

Ранее мужчина рассказывал, что ему приходится жить в «бараке-времянке» на улице Мичурина, 55, с прогибающимися от прикосновения стенами и колеблющимися полами.

«В мае 2017 года нашу квартиру обследовала межведомственная комиссия при правительстве Пензенской области, 8 июня она вынесла заключение о признании помещения подлежащим капитальному ремонту», - пояснял возмущенный житель Сурска.

Сомнения в том, что дом № 55 будет пригодным для проживания, возникли у него еще на стадии строительства. Однако переехать туда все же пришлось: дом на улице Полевой, где он являлся нанимателем жилого помещения по договору соцнайма, признали аварийным, подлежащим расселению и сносу.

Евгений Чекунов обратился в Ленинский районный суд Пензы с просьбой признать заключение комиссии незаконным и обязать ее провести новую оценку его жилья.

В решении суда отмечалось, что строительство жилого дома на ул. Мичурина, 55, в Сурске выполнено каркасным методом из досок, стены изнутри обшиты листом гипсокартона, а снаружи – металлопрофилем; деревянный каркас установлен на столбиках, конструкция каркасных стен (толщиной в 15 см) не выдерживает никакой критики.

«В процессе эксплуатации жилого помещения были выявлены следующие недостатки: стены жилого помещения имеют недостаточную жесткость и прочность: присутствует деформация и прогибы стен при хождении по квартире и прикосновении к ним, стены без труда можно проткнуть насквозь любым незамысловатым предметом (в том числе и в соседние квартиры), что создает реальную угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, проживающих в таком помещении. В квартире очень плохая межквартирная звукоизоляция, при простукивании стен прослушиваются пустоты, вследствие особенностей конструкции этих стен (гипсокартон) на них невозможно закрепить настенные предметы мебели, кроме того, в местах сопряжения стен (в углах) помещения рвутся обои; при движении по квартире ощущается деформация (колебание) полов, в спальной комнате квартиры произошло частичное разрушение конструкции пола, вследствие чего образовался провал между лагами, имеются прогибы, полы холодные.

Также не обеспечена пожарная безопасность данного жилья, так как конструкция строения на 95% горюча и не имеет огнезащитного барьера. Наличие грызунов в квартире: конструкция строения и пропуска инженерных коммуникаций способствует их свободному проникновению и перемещению по жилому помещению.

Жилое помещение и улицу разделяет только одна металлическая дверь, что приводит к постоянному образованию конденсата и ее промерзанию в осенне-зимний период», – говорится в решении суда.

Учтено, что обследование жилого помещения проводилось межведомственной комиссией визуально, какое-либо оборудование не применялось, специальные замеры не делались, эксперты не привлекались. Доводы о нарушениях правил пожарной безопасности спорного жилого помещения не проверялись, как и содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ.

В итоге иск Евгения Чекунова, считающего помещение непригодным для проживания и создающим угрозу для жизни и здоровья, был удовлетворен.

Ответчик - межведомственная комиссия - подал жалобу в областной суд, однако решение оставили без изменения.

«Тем временем администрация Сурска обратилась в арбитражный суд с иском об устранении недостатков к застройщику», - добавлял Евгений Чекунов.

17 октября 2019 года Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил требования частично и постановил «обязать ООО «Строй-Н» в месячный строк с момента вступления решения в законную силу выполнить работы: по исправлению недостатков по шумоизоляции в квартире № 9 дома № 54, квартирах № 1 и 4 дома № 55 на улице Мичурина в Сурске; по исправлению недостатков по вентиляции в квартире № 4 дома № 55; в остальной части иска отказать».

Кроме того, решено взыскать с организации 80 000 рублей за расходы на судебную экспертизу в пользу администрации Сурска, 118 782 рублей в счет оплаты экспертизы в пользу Тамбовского центра судебных экспертиз и 6 000 рублей в качестве госпошлины в пользу федерального бюджета.