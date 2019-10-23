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Общество | Ситуацию по ОРВИ в Пензенской области назвали спокойной

23.10.2019|09:38
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Сотрудники пензенского управления Роспотребнадзора в очередной раз отметили снижение уровня заболеваемости ОРВИ.

«Эпидситуация по острым респираторным инфекциям остается спокойной и носит внесезонный характер», - сообщили представители ведомства по итогам 42-й недели года (с 14 по 20 октября).

За указанный период в области было зарегистрировано 1 397 случаев РВИ, что на 11,6% меньше, чем за предыдущую неделю. Почти 50% из заболевших – дети.

Относительно высокий уровень заболеваемости РВИ зарегистрирован в Кузнецке, а также Камешкирском, Никольскиом, Сосновоборском и Неверкинском районах.

В Пензе диагноз «ОРВИ» за неделю был поставлен 579 раз. Это на 60% ниже уровня эпидпорога.

В рамках национального календаря прививки от гриппа уже сделали 59 800 детей и 265 400 взрослых. За счет местных источников финансирования вакцинировано 7 611 человек.

«Суммарный охват населения иммунизацией против гриппа составил 25%», - резюмировали в Роспотребнадзоре.

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Гость|23.10.2019 10:13|

Какой спокойной? Травят только так с самолётов.

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