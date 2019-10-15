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Общество | Роспотребнадзор: Каждый четвертый житель области привит от гриппа

15.10.2019|09:05
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В Пензенской области суммарный охват населения иммунизацией против гриппа составляет 24,4%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В 2019 году прививки от гриппа должны получить 774 100 человек. По данным на воскресенье, 13 октября, в рамках национального календаря привиты 59 700 детей и 260 000 взрослых, за счет местных источников финансирования - еще 5 328 человек.

В то же время заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе пока продолжает снижаться.

С 7 по 13 октября был зарегистрирован 1 581 случай – это на 14,3% меньше, чем за предыдущую неделю. При этом 43% из заболевших – дети в возрасте до 14 лет.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен в городе Кузнецке, а также Камешкирском и Неверкинском районах.

В Пензе за неделю официально зафиксировали 579 случаев ОРВИ.

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Гость|15.10.2019 09:29|

Што за чиорт... в семье - никто, среди знакомых - никто, на работе - опять таки никто не прививался. Про какую Пензенскую область идет речь? Или таки опять приписки и очковтирательство?

Имя: Гость
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