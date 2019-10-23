23.10.2019 | 18:06

Представители городской администрации, Пензенской городской думы, сотрудники ГИБДД решили разобраться в ситуации на дорогах.

Даже не в час пик движение по отрезку улицы Кирова в районе остановки «Детская библиотека» затруднено: в распоряжении водителей осталась практически одна полоса. Усугубляют проблему ремонт тротуара и плитка, выставленная на дороге.

«Зеленый сигнал светофора горит по большей части для машин, движущихся со стороны Измайловского путепровода. Соответственно, основная масса машин будет двигаться по улице Кирова. Возможно, еще одну программу предусмотрим на дневное время, исходя из сложившихся условий, чтобы было немножко другое время работы светофора», - отметил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Шла речь и о необходимости оборудования заездных карманов для общественного транспорта. Это позволило бы немного снять автонапряжение на дорогах, забитых в связи с закрытием Бакунинского моста. Так, с улицы Свободы теперь разрешен поворот налево, в Горбатов переулок.

Через район Маяка можно уйти на Измайловский путепровод, ГПЗ-24, Ахуны.

Еще не раз чиновникам предстоит пуститься в объезд, чтобы реально оценить дорожную ситуацию. На два года Бакунинский мост выпал из транспортной системы города, а добираться на работу и учебу жителям правобережья нужно ежедневно.