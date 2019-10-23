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Общество | Пензенские чиновники будут разбираться в ситуации на дорогах города

23.10.2019|18:06
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Представители городской администрации, Пензенской городской думы, сотрудники ГИБДД решили разобраться в ситуации на дорогах.

Даже не в час пик движение по отрезку улицы Кирова в районе остановки «Детская библиотека» затруднено: в распоряжении водителей осталась практически одна полоса. Усугубляют проблему ремонт тротуара и плитка, выставленная на дороге.

«Зеленый сигнал светофора горит по большей части для машин, движущихся со стороны Измайловского путепровода. Соответственно, основная масса машин будет двигаться по улице Кирова. Возможно, еще одну программу предусмотрим на дневное время, исходя из сложившихся условий, чтобы было немножко другое время работы светофора», - отметил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Шла речь и о необходимости оборудования заездных карманов для общественного транспорта. Это позволило бы немного снять автонапряжение на дорогах, забитых в связи с закрытием Бакунинского моста. Так, с улицы Свободы теперь разрешен поворот налево, в Горбатов переулок.

Через район Маяка можно уйти на Измайловский путепровод, ГПЗ-24, Ахуны.

Еще не раз чиновникам предстоит пуститься в объезд, чтобы реально оценить дорожную ситуацию. На два года Бакунинский мост выпал из транспортной системы города, а добираться на работу и учебу жителям правобережья нужно ежедневно.

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Гость|23.10.2019 19:09|

Ну наконец то адекватного

Человека увидили из Пензенской администрации

Ильин желаем Вам УСПЕХОВ!

Вы молодец!)

Гость|23.10.2019 19:14|

Грамотные люди сначала думают, пробуют (испытывают) потом делают. Тупые делают, мониторят и разводят руки. Придумали отмазку: хотели сделать хорошо - получилось как всегда.

Гость|23.10.2019 19:22|

Выделенные полосы для общественного транспорта делайте!

Тогда поедет Ваша Пенза!

И бензин в цене упадёт. Потому то выгодно будет общественным ездить транспортом.

И не надо ничего больше придумывать.

Гость|23.10.2019 19:24|

Заерезали, потому что в заксобр господа Единоросы проехать и выехать не могут.

Вся причина активности чинков.

Не делайте ничего пусть два года Единоросы пешком ходят на работу.

Гость|23.10.2019 19:37|

penzainform.ru писал(a):

Представители городской администрации, Пензенской городской думы, сотрудники ГИБДД решили разобраться в ситуации на дорогах.
Это надо было делать до закрытия Бакунинского моста...

Гость|23.10.2019 19:39|

Пока депутат гордумы от КПРФ Виктор Хомец пинка и не дал, они не шевелились.

Гость|23.10.2019 19:40|

им

Гость|23.10.2019 19:45|

23.10.2019 19:39|

Пока депутат гордумы от КПРФ Виктор Хомец пинка и не дал, они не шевелились

Правильно написанно выше читай они к заксобранию подъехать не могут и уехать. Здание заксобрания, где Конь с мужиком аккурат на ул. Кирова.

Сами себя в заложники взяли Единоросы.

Имя: Гость
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