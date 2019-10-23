23.10.2019 | 09:41

В Ухтинке вопрос с водоснабжением планируют решить до конца года. Об этом зашла речь во время личного приема жителей Бессоновского района, проведенного губернатором Иваном Белозерцевым во вторник, 22 октября.

Местные жители пожаловались главе региона на плохое качество воды, которую можно использовать лишь для технических нужд. Причина этого – небольшая глубина скважины.

Как пояснил начальник Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин, из регионального бюджета выделены деньги для бурения скважины. Подрядчики уже начали работы и проложили 600 метров водопровода. В настоящий момент монтируют буровую установку.

Планируется, что глубина новой скважины превысит 300 метров. Это должно повысить качество воды.

«Процесс по обеспечению жителей качественной водой, в том числе и в Бессоновском районе, запущен. К началу 2020 года вопрос с водой в Ухтинке должен быть решен», - отметил Иван Белозерцев.

В 2019 году из областного бюджета на ремонт сетей водоснабжения было выделено 100 миллионов рублей. В селе Серп и Молот специалисты отремонтировали водонапорную башню, в Константиновке, Богословке и поселке Ардымском – водопроводные коммуникации, в Кондоле, Засечном, поселке Мичуринском – артезианские скважины.

В 2020 году объем субсидий на финансирование работ сохранится на прежнем уровне, а при необходимости их увеличат, проинформировали в пресс-службе регионального правительства.