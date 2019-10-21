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Общество | В Пензе осужденные чистили картофель на время и готовили фирменные салаты

21.10.2019|13:00
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В пензенской исправительной колонии № 7 завершился конкурс среди осужденных-поваров «Лучший по профессии».

Состязание проходило в три этапа. На первом кулинары отвечали на вопросы тестов, на втором как можно быстрее и качественнее чистили картошку, в третьем туре готовили свои фирменные салаты.

Выполнение каждого задания оценивалось по пятибалльной шкале. Вопросы для конкурса подготовил мастер производственного обучения, вошедший в состав жюри. Также работы поваров оценивали заместитель начальника учреждения по тыловому обеспечению, начальник отдела интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник отдела по воспитательной работе.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области, победители и призеры получили почетные грамоты и поощрительные призы.

Источник — фото пресс-службы УФСИН России по Пензенской области
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Гость|21.10.2019 13:19|

почему они не на молитве?

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