В учебных заведениях предлагают готовить профессиональных нянь

09.04.2024 | 09:02

В программах учебных заведений может появиться практический модуль в виде профессиональной квалификации «няня». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на решение, подготовленное по итогам совместного заседания депутатов Госдумы и представителей Минтруда, Минобразования и Минпросвещения.

«Министерству просвещения совместно с Министерством труда и социальной защиты предусмотреть практический модуль в виде профессиональной квалификации «няня» (работник по присмотру и уходу за детьми) в рамках проектирования программы «Семьеведение» для разных уровней образовательных организаций», - говорится в проекте решения.

По словам главы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, профессия няни очень востребована и вызовет интерес у студентов, особенно у тех, кто уже стал родителями.

Готовится обращение с аналогичным предложением на имя главы кабмина Михаила Мишустина.

По мнению депутата Госдумы Яны Лантратовой, сейчас большая часть услуг нянь находится в теневом секторе. Родители чаще всего не имеют никакой достоверной информации об опыте, профессионализме и состоянии здоровья человека, которому доверяют своего ребенка.

«Появление в учебной программе специального практического модуля стало бы положительным решением, выгодным и семьям, ищущим няню, и молодым людям, желающим таким образом войти в профессию. Сегодня множество учащихся старших классов или студентов подрабатывают уходом за детьми без какой-либо специальной подготовки», - считает Лантратова.