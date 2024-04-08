Названы самые редкие и необычные специальности самозанятых

08.04.2024 | 11:49

ВТБ проанализировал расчеты бизнеса через переводы по СБП за услуги самозанятых. Чаще всего предприниматели платят им за строительство и ремонт, а в числе самых необычных специалистов - пар-мастера, концертмейстеры, эвалюаторы и грумеры.

На строительные и ремонтные работы приходится четверть всех переводов. Часто предприниматели приобретают у самозанятых различные товары собственного производства (21% транзакций) и арендуют недвижимость (7%). Кроме того, компании привлекают водителей (9%), бухгалтеров и юристов (5%).

В список самых необычных специальностей среди самозанятых входят грумеры (мастера по уходу за животными), пар-мастера (специалисты по проведению банных процедур), эвалюаторы (эксперты по оценке парфюмерных композиций), садовники, концертмейстеры, диджеи и капельдинеры. Средний чек одного платежа за услуги этих редких для самозанятых профессий составляет 8 тысяч руб.

Привлекают самозанятых для проведения инженерных изысканий, геодезических и археологических работ. А среди оплаченных товаров самозанятых можно встретить березовый сок и муравьиные фермы.

«Предприниматели активно работают с самозанятыми в том числе благодаря простоте и прозрачности взаимодействия с такими исполнителями. Разрешенные для налогового режима виды деятельности позволяют привлекать специалистов для решения самого широкого круга задач и в любом регионе. В плюсе оказываются все: компании в короткие сроки могут найти нужного профессионала, а у самозанятых есть возможность легально работать сразу с несколькими заказчиками», - прокомментировал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.