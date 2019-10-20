20.10.2019 | 13:06

20 октября дачные автобусы отправлялись в заключительные рейсы сезона. На Привокзальной площади у станции Пенза-I большого наплыва людей не наблюдалось. Транспорт ждали, пожалуй, лишь самые заядлые садоводы и огородники, готовые трудиться на своих участках хоть круглый год. Правда, такая возможность есть далеко не у всех.

«Лопуховский - там три километра идти надо, не дойду я, нет. Только на этом», - трезво оценила собственные силы дачница Зоя Ивановна.

По словам владельцев шести соток, урожай в уходящем сезоне выдался богатым. Люди благодарят за это погоду. Несмотря на то, что грядки давно убраны, огурцы и помидоры закатаны в банки, приусадебные участки никак не отпускают пензенцев, которые всегда находят чем себя занять на даче.

«Все подчистить, что там нужно. Стараюсь сделать так, чтобы к этому вот дню, к последнему автобусу, можно было бы уже не возвращаться потом. А так еще, конечно, где-то надо вырубить кустики, где-то надо будет малину, может быть, подвязать. Времени много надо», - поделилась заботами дачница Валентина Николаевна.

Часы на здании вокзала отсчитали последние минуты дачных перевозок. Совсем скоро на автобусах сменятся трафареты, и они вновь выйдут на городские маршруты.