20.10.2019 | 10:51

В воскресенье, 20 октября, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

«Сложно переоценить важность вашей работы. Вы строите трассы, дороги, автомагистрали, мосты, путепроводы, устанавливаете дорожные знаки, светофоры, ремонтируете повреждения, обеспечивая тем самым безопасность дорожного движения.

Благодаря вашему труду автодорожная сеть нашего региона и всей России ежегодно прирастает сотнями километров современных автодорог. Вы вносите достойный вклад в улучшение облика нашего города, делая его комфортным и удобным для пензенцев.

Выражаю вам глубокую признательность за добросовестный труд, высокий уровень профессионализма и верность избранному делу.

От всей души желаю вам большого счастья, крепкого здоровья, новых качественных километров дорог, интересных объектов, надежных партнеров, стабильности и процветания! Пусть ваш жизненный путь будет ровным и гладким и пусть во всех добрых начинаниях вам сопутствует удача! Новых профессиональных успехов на благо развития Пензы, Сурского края и России!» - говорится в обращении.