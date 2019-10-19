19.10.2019 | 16:00

В торговом центре, расположенном в Первомайском районе Пензы, покупателям предлагали товары сомнительного качества.

Нарушения выявила проверка, проведенная сотрудниками пензенского союза потребителей совместно со специалистами управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города.

Выяснилось, что на некоторых моделях одежды, обуви и сумок торговые марки стоят нелегально, а у продавца отсутствуют сертификаты соответствия.

«Также выявлены нарушения при оценке внешнего вида детских товаров, одежды и обуви, состава, информации на этикетках», - сообщили в пресс-службе мэрии.

С продавцами провели разъяснительные беседы о необходимости соблюдать правила торговки и закон «О защите прав потребителей».