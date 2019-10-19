Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|19 окт 2019|17:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  72.10  |  $  64.64

Общество | В Пензе торговый центр предлагал покупателям сомнительные товары

19.10.2019|16:00
Печать

В торговом центре, расположенном в Первомайском районе Пензы, покупателям предлагали товары сомнительного качества.

Нарушения выявила проверка, проведенная сотрудниками пензенского союза потребителей совместно со специалистами управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города.

Выяснилось, что на некоторых моделях одежды, обуви и сумок торговые марки стоят нелегально, а у продавца отсутствуют сертификаты соответствия.

«Также выявлены нарушения при оценке внешнего вида детских товаров, одежды и обуви, состава, информации на этикетках», - сообщили в пресс-службе мэрии.

С продавцами провели разъяснительные беседы о необходимости соблюдать правила торговки и закон «О защите прав потребителей».

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость|19.10.2019 16:29|

При наших дохода вы еще и хотите легальные марки покупать?

Гость|19.10.2019 16:35|

Презервативы "левые",а Вы про одежду...

Гость|19.10.2019 16:48|

Это они ещё по клоаке центральный рынок не ходили (видимо им запрещено туда нос совать) вот где рассадник китайского ядовитого контрафакты ... тонны, все углы до отказу забиты.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!