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Общество | В Пензе к середине ноября благоустроят еще 15 дворов

19.10.2019|12:34
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В субботу, 19 октября, заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин провел выездное совещание по вопросам благоустройства дворовых территорий.

Специалисты завершили основные работы на 35 объектах. Обновлено асфальтовое покрытие внутриквартальных дорог и тротуаров, установлены скамейки, урны и малые архитектурные формы, обустроены игровые и спортивные площадки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время на средства, сэкономленные при реализации программы по формированию комфортной городской среды, благоустраивают еще 15 пензенских дворов. Среди них - территория у домов № 156 и 188 на улице Военный Городок.

«Нужно учитывать пожелания горожан при благоустройстве. Как должен выглядеть двор, какие элементы благоустройства должны его наполнять, решают сами жители. От их активности и желания зависит, насколько комфортной станет придомовая территория», - отметил Юрий Ильин.

Он поручил подрядчикам выполнить работы до 15 ноября.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|19.10.2019 13:05|

А когда ждать на Фабричной 3 ? тут вообще двора нет как и дороги.

Гость|19.10.2019 13:42|

penzainform.ru писал(a):

Специалисты завершили основные работы на 35 объектах. Обновлено асфальтовое покрытие внутриквартальных дорог и тротуаров, установлены скамейки, урны и малые архитектурные формы, обустроены игровые и спортивные площадки.
А поднять уровень асфальтовых дорог во дворах выше газонов ни как???Во дворах то ливнёвок нет ,и эти дороги заливает дождями,воде часто просто не куда уходить,а с холодами это превращается в каток.Кроме того часто такие реконструкции во дворах проходят вообще без асфальтоукладчика ,контруклон для стока в ручную не сделать,да и поверхность не ровная ,лужи образуются.Когда наши чиновники научатся думать головой ,а не сидалищем???Когда они сами будут выезжать на место и контролировать ход работ,ведь тратятся бюджетные деньги,а на выходе сплошная халтура.

Гость|19.10.2019 14:02|

Никогда, ибо для них главное освоить бюджет и получить премию. Результат вашего ремонта дороги их не интересует. А голова им нужна чтобы шапку носить.

Имя: Гость
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