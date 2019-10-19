19.10.2019 | 12:34

В субботу, 19 октября, заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин провел выездное совещание по вопросам благоустройства дворовых территорий.

Специалисты завершили основные работы на 35 объектах. Обновлено асфальтовое покрытие внутриквартальных дорог и тротуаров, установлены скамейки, урны и малые архитектурные формы, обустроены игровые и спортивные площадки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время на средства, сэкономленные при реализации программы по формированию комфортной городской среды, благоустраивают еще 15 пензенских дворов. Среди них - территория у домов № 156 и 188 на улице Военный Городок.

«Нужно учитывать пожелания горожан при благоустройстве. Как должен выглядеть двор, какие элементы благоустройства должны его наполнять, решают сами жители. От их активности и желания зависит, насколько комфортной станет придомовая территория», - отметил Юрий Ильин.

Он поручил подрядчикам выполнить работы до 15 ноября.