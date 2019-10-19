19.10.2019 | 11:27

С 21 октября до 1 ноября в Пензенской области будут действовать горячие линии по вопросам нарушения прав детей.

Позвонив туда, жители центра и районов области смогут сообщить о фактах жестокого обращения, физического, психического и сексуального насилия в семьях, воспитательных и образовательных учреждениях, проинформировала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Жителям Пензы следует звонить по телефонам 8 (8412) 32-97-44, 32-97-32 (Ленинская районная прокуратура), 8 (8412) 32-98-44, 32-98-08 (Октябрьская), 8 (8412) 32-96-22, 32-96-40 (Железнодорожная), 8 (8412) 32-93-66, 32-93-40 (Первомайская).

По области также будут действовать телефоны горячей линии: 8 (8412) 32-94-50, 32-94-10 (Пензенский район), 8 (84143) 4-12-60, 4-11-54 (Башмаковский), 8 (84141) 2-16-58, 2-15-39 (Бековский), 8 (84153) 2-12-60, 2-14-69 (Белинский), 8 (84140) 2-54-91, 2-52-24 (Бессоновский), 8 (84142) 2-12-60, 2-14-69 (Вадинский), 8 (84158) 3-31-12, 3-23-60 (Городищенский), 8 (84155) 2-12-60, 2-15-68 (Земетчинский), 8 (84144) 2-21-98, 2-22-95 (Иссинский), 8 (84145) 2-11-63, 2-12-60 (Камешкирский), 8 (84146) 2-16-87, 2-13-62 (Колышлейский), 8 (84157) 2-03-77, 3-28-21 (Кузнецкий), 8 (84148) 2-14-69, 2-15-78 (Лопатинский), 8 (84161) 3-11-62, 3-14-69 (Лунинский), 8 (84162) 2-11-56, 2-62-88 (Малосердобинский), 8 (84150) 2-24-69, 2-21-67 (Мокшанский), 8 (84163) 2-11-66, 2-14-68 (Наровчатский), 8 (84164) 2-12-60, 2-12-74 (Неверкинский), 8 (84165) 4-11-62, 4-56-90 (Никольский), 8 (84152) 2-13-73, 2-12-60 (Пачелмский), 8 (84167) 2-22-03, 2-31-98 (Сердобский), 8 (84168) 2-31-31, 2-36-60 (Сосновоборский), 8 (84151) 3-18-06, 3-23-06 (Спасский), 8 (84169) 2-12-60 (Тамалинский), 8 (84159) 2-12-60, 2-13-91 (Шемышейский).

Сообщить о нарушении прав детей можно в Каменскую межрайонную прокуратуру по телефонам: 8 (84156) 5-52-13, 5-52-06, и в Нижнеломовскую - 8 (84154) 4-49-60, 4-50-69.

Жители Кузнецка могут обратиться по телефонам горячей линии 8 (84157) 3-28-31, 3-28-32, а Заречного – 8 (8412) 60-48-29, 65-15-34.