Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|19 окт 2019|20:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  72.10  |  $  64.64

Общество | Пензенский лицей № 29 отметил полувековой юбилей

19.10.2019|14:19
Печать

Пензенский финансово-экономический лицей № 29 отпраздновал полувековой юбилей. В 1969 году комитет Пензенского совета депутатов подписал документ о создании школы.

«Нам 50, но если быть абсолютно точным, то мы появились в 1918 году. Тогда это была только начальная школа, но это стало отправной точкой. Через несколько лет появилась средняя общеобразовательная школа», - уточнил директор лицея Константин Уланов.

Главное богатство любой школы - ее ученики. За эти годы из лицейского гнезда во взрослую жизнь вышли 3 797 выпускников. Среди них - видные ученые, известные политики, руководители коммерческих структур.

«Для нас 29-я школа - пример того, как гражданская позиция педагогов стала нашим краеугольным камнем, развила нас как личности», - отметил выпускник 1971 года Владимир Попов.

«Школу и я, и моя дочь закончили в стенах нынешнего 29-го лицея. Огромное спасибо и тем педагогам, которые учили нас, и тем, кто сейчас работает, за все то, что они делали и делают для детей», - выразила благодарность выпускница 1975 года, генеральный директор ЗАО ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.

«В 29-й школе всегда были разумные, справедливые руководители, всегда был творческий, профессиональный педагогический коллектив, всегда были дружные и активные родители и ученики. Пусть так будет и дальше», - пожелал собравшимся начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!