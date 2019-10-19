19.10.2019 | 14:19

Пензенский финансово-экономический лицей № 29 отпраздновал полувековой юбилей. В 1969 году комитет Пензенского совета депутатов подписал документ о создании школы.

«Нам 50, но если быть абсолютно точным, то мы появились в 1918 году. Тогда это была только начальная школа, но это стало отправной точкой. Через несколько лет появилась средняя общеобразовательная школа», - уточнил директор лицея Константин Уланов.

Главное богатство любой школы - ее ученики. За эти годы из лицейского гнезда во взрослую жизнь вышли 3 797 выпускников. Среди них - видные ученые, известные политики, руководители коммерческих структур.

«Для нас 29-я школа - пример того, как гражданская позиция педагогов стала нашим краеугольным камнем, развила нас как личности», - отметил выпускник 1971 года Владимир Попов.

«Школу и я, и моя дочь закончили в стенах нынешнего 29-го лицея. Огромное спасибо и тем педагогам, которые учили нас, и тем, кто сейчас работает, за все то, что они делали и делают для детей», - выразила благодарность выпускница 1975 года, генеральный директор ЗАО ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.

«В 29-й школе всегда были разумные, справедливые руководители, всегда был творческий, профессиональный педагогический коллектив, всегда были дружные и активные родители и ученики. Пусть так будет и дальше», - пожелал собравшимся начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.