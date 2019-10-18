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Общество | В Пензе руководитель фирмы погасил долги после ареста Mercedes-Benz

18.10.2019|09:02
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В Пензе за долги арестовали автомобиль организации, зарегистрированной в Ленинском районе.

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления ФССП, организация не уплатила налоги и не выдала заработную плату сотрудникам - всего на сумму более 200 тыс. руб. По данному факту завели разыскное дело.

По юридическому адресу фирма не располагалась, финансово-хозяйственную деятельность не вела, но имела на балансе автомобиль Mercedes-Benz 2014 года выпуска. Как выяснилось, им управлял руководитель организации. Правда, по месту регистрации он не жил.

«Отчаяние не входит в планы судебных приставов по розыску, они точно знают, что любая «пропажа» найдется», - подчеркнули в УФССП.

Автомобиль проверили по базам ГИБДД «Поток», «Паутина» и «Безопасный город». Выяснилось, что каждое утро он движется по одному и тому же маршруту. В итоге «Мерседес» заметили при въезде на подземный паркинг.

На место выехали сотрудники районного отдела УФССП. Они составили акт описи (ареста) на автомобиль. В тот же день неплательщик погасил все имеющиеся задолженности.

Источник — Фото pixabay.com
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