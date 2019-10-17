17.10.2019 | 17:30

В общественную приемную руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадима Супикова обратилась с коллективным заявлением председатель уличного комитета Светлана Токарева.

Жители микрорайона Нахаловка просили оказать содействие в ремонте пешеходного моста, расположенного у дома № 33 по улице Чернышевского.

«Деревянные доски уже сгнили, проход по мосту представляет опасность для людей», - говорилось в обращении.

Депутат оперативно откликнулся на просьбу избирателей. При выезде на место и общении с жителями был определен объем необходимых работ, затем приобретены строительные материалы и проведен ремонт моста.

Жители улиц Чернышевского, Черкасова, Орджоникидзе, Пересечной, Столярной поблагодарили своего депутата за помощь и чуткое отношение к их проблемам.