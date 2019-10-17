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Общество | В Пензе материально поддержали начинающих предпринимателей

17.10.2019|18:11
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В городской администрации раздали деньги. Получить сертификат - все равно что унести 300 тысяч рублей. Подобных подарков выделили только три на всю Пензу, достались они начинающим предпринимателям.

Один - семье Принцевых. Муж и жена только в августе организовали пекарню, пока все делают вручную. Полученные средства потратят на то, чтобы увеличить объемы выпечки: пензенцы хотят купить профессиональное оборудование.

«Мы потратили много усилий, составляя документы, потому что это процесс кропотливый. Но желание и воля к победе все одолели. Мы очень рады, что победили», - рассказала Екатерина Принцева.

Чтобы получить грант, нужно соответствовать целому ряду требований: предприятие должно существовать меньше года, вовремя платить зарплату и налоги, иметь собственные средства.

«Приоритетными направлениями деятельности на территории Пензенской области признаны производство и переработка сельхозпродукции, производство продовольственных и промышленных товаров, оказание различных видов услуг, строительство объектов жилого, промышленного, социально-культурного назначения», - уточнила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации г. Пензы Ольга Жовтяк.

В 2019 году на конкурс подали 18 заявок, к участию допустили только 8. У остальных проекты не соответствовали требованиям или пакет документов был неполный.

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