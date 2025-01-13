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Общество

Пензенских предпринимателей ждут в транспортной прокуратуре

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Во вторник, 14 января, в Пензенской транспортной прокуратуре состоится очередной прием предпринимателей.

Мероприятие будет проводиться с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00 по адресу: г. Пенза, ул. Ухтомского, 16а.

При себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, либо доверенность на представление интересов иного лица. Вопросы, касающиеся приема, можно задать по телефону (8412) 94-11-60.

В это же время предпринимателей будут ждать и в Приволжской транспортной прокуратуре (г. Нижний Новгород, ул. Анатолия Григорьева, 2).

«Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно заблаговременно подготовить заявление с указанием основных доводов; в случае если предприниматель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти, приобщить к заявлению копии ответов», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Уточнить информацию о приеме можно по телефонам: 8(800) 100-19-15 (бесплатный) и 8(831) 244-45-50.

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Источник — фото рixabay.com
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