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Общество

Дмитрий Лаврентьев и Евгения Бочкарева обсудили развитие спорта

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Министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева и предприниматель Дмитрий Лаврентьев обсудили вопросы развития массовых и корпоративных мероприятий.

Встреча министра и мецената состоялась во дворце единоборств «Воейков». На ней, в частности, особое внимание было уделено совместной подготовке к всероссийскому полумарафону «Весенняя гроза».

Еще одной важной темой диалога стала организация сдачи норм ГТО на пензенских предприятиях. Евгения Бочкарева отметила, что минспорт оказывает постоянную поддержку крупным компаниям в их проведении.

«Это дает возможность всем желающим проверить свои физические возможности и получить заслуженный значок», - отметила она.

Дмитрий Лаврентьев и Евгения Бочкарева обсудили развитие спорта

Дмитрий Лаврентьев поддержал эту инициативу. По его убеждению, сдача норм ГТО становится не только проверкой физической формы пензенцев, но и мощным стимулом к здоровому образу жизни.

«Важно, чтобы как можно больше людей, особенно сотрудников предприятий, приобщались к спорту и заботились о своем здоровье», - резюмировал он.

Дмитрий Лаврентьев и Евгения Бочкарева обсудили развитие спорта

«Дмитрий Лаврентьев высоко оценил экспозицию музея спорта и выразил готовность передать в дар несколько ценных экспонатов из своей личной коллекции», - сообщили в пресс-службе минспорта.

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Источник — фото областного минспорта
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