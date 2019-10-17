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Общество | В Кузнецке до конца года должны достроить ясли

17.10.2019|08:39
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В Кузнецке до конца года должны возвести пристрой к детскому саду № 29. Его будут посещать 60 детей ясельного возраста. В среду, 16 октября, на стройплощадке побывал глава администрации города Сергей Златогорский.

«На сегодняшний день возведены стены здания, строители приступают к установке перекрытий», - сообщили о ходе работ в пресс-службе местной мэрии.

Златогорский обсудил с представителями управления капитального строительства и компании-застройщика текущие рабочие моменты, а также благоустройство прилегающей территории, установку теневых навесов и оборудование детских площадок.

Кроме того, мэр Кузнецка посетил второй корпус детсада № 29 и побывал в детсаду № 7. С их руководителями он обсудил возможности ремонта учреждений.

Источник — Фото gorodkuzneck.ru
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