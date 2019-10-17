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Общество | Пензенская прокуратура вскрыла факты правонарушений в отделении ПФР

17.10.2019|14:37
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В регионе практически нет такого государственного и муниципального органа власти, где не было бы своих секретов. Речь, конечно, не о военных тайнах ведомств, а о скрытности некоторых сотрудников учреждений.

Проведенная прокуратурой области проверка достоверности информации о доходах сотрудников пенсионного фонда, выявила нарушения антикоррупционного законодательства.

«Многочисленные случаи неполноты представленных сотрудниками сведений о наличии банковских счетов; представление претендентом на должность в Пенсионном фонде Российской Федерации неполных сведений о полученных супругой доходов за 2018 год; непредоставление сведений о размерах земельного участка», - уточнил и. о. начальника отдела прокуратуры области по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Евгений Хрупов.

Управляющему отделением ПФР по области, прокурорам региона внесено представление об устранении нарушений. Два сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Гость|17.10.2019 19:04|

Ух они!!!! Везде честные,а ПФР нет.

Гость|17.10.2019 19:16|

Экая невидаль!.. Чудеса в решете - у главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова есть КВАРТИРА ЗА ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ. А чиновники в правительстве не знают, откуда у него такие деньги - как та ворона из мультика: "Я такая наивная, я доверчивая. Меня легко обмануть?!.."

Ага, "доверчивые" вы наши!..

Сам А.Дроздов лишь за год до новоселья перешел в Пенсионный фонд из Минфина и денег на такое приобретение заработать на госслужбе никак не мог. Свою предыдущую квартиру, на Долгоруковской, А.Дроздов переписал на мать.

Что-то не так с некоторыми правительственными чиновниками высокого уровня: "Правительство РФ беспокоит надежность банковской системы, в 2016 году в банках было потеряно около 100 миллиардов рублей государственных средств", - заявил на конференции Ассоциации российских банков глава Минфина А.Силуанов

За год в российских банках "ПОТЕРЯЛИСЬ" 100 (СТО) МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ государственных средств, а в правительстве не понимают, куда они "испарились?

Чиновники "обманываться" рады?..

Это диагноз! Методов исцеления сего "тяжкого недуга" чиновников и банкиров существует великое множество.

А вот "рецепт" от Владимира Владимировича, более "эффективного воздействия"!..

В.Путин: "Государство держит в руках дубину, которой бьет всего один раз. Но по голове!"

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