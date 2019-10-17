17.10.2019 | 14:37

В регионе практически нет такого государственного и муниципального органа власти, где не было бы своих секретов. Речь, конечно, не о военных тайнах ведомств, а о скрытности некоторых сотрудников учреждений.

Проведенная прокуратурой области проверка достоверности информации о доходах сотрудников пенсионного фонда, выявила нарушения антикоррупционного законодательства.

«Многочисленные случаи неполноты представленных сотрудниками сведений о наличии банковских счетов; представление претендентом на должность в Пенсионном фонде Российской Федерации неполных сведений о полученных супругой доходов за 2018 год; непредоставление сведений о размерах земельного участка», - уточнил и. о. начальника отдела прокуратуры области по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Евгений Хрупов.

Управляющему отделением ПФР по области, прокурорам региона внесено представление об устранении нарушений. Два сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности.