В Бессоновский район назначен новый прокурор

07.02.2025 | 19:27

Младший советник юстиции Ринат Гилфанович Аджигитов стал новым прокурором Бессоновского района. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал соответствующий приказ 6 февраля.

Ринат Аджигитов родился в 1992 году в Каменке. В июле 2015-го он окончил Саратовскую государственную юридическую академию и через год был принят на службу в прокуратуру Пензенской области.

«Состоял в должностях помощника прокурора Октябрьского района, Железнодорожного района, прокурора и старшего прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Пензенского района, Железнодорожного района», - рассказали в прокуратуре области.

С апреля 2022 года до нового назначения Аджигитов замещал должность прокурора Шемышейского района.

Ранее новый прокурор появился в Кузнецке. Им стал советник юстиции Артем Леонтьев.