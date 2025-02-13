Назначен новый Нижнеломовский межрайонный прокурор

13.02.2025 | 13:58

Старший советник юстиции Татьяна Михайловна Козочкина назначена на должность Нижнеломовского межрайонного прокурора Пензенской области.

Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерации 11 февраля.

Татьяна Козочкина родилась в 1978 году в Белинском районе. В 2000-м окончила Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция», сообщили в прокуратуре области.

В Кузнецком районе она занимала должности помощника и заместителя прокурора, а с сентября 2015 года возглавляла ведомство.

Ранее были назначены прокуроры в Шемышейском, Бессоновском, Никольском, Белинском районах и в Кузнецке.