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Общество

Назначен новый Нижнеломовский межрайонный прокурор

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Старший советник юстиции Татьяна Михайловна Козочкина назначена на должность Нижнеломовского межрайонного прокурора Пензенской области.

Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерации 11 февраля.

Татьяна Козочкина родилась в 1978 году в Белинском районе. В 2000-м окончила Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция», сообщили в прокуратуре области.

В Кузнецком районе она занимала должности помощника и заместителя прокурора, а с сентября 2015 года возглавляла ведомство.

Ранее были назначены прокуроры в Шемышейском, Бессоновском, Никольском, Белинском районах и в Кузнецке.

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Источник — фото областной прокуратуры
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